В Україні триває повітряна тривога, Росія здійснює комбіновану атаку

Україна вночі і зранку 30 жовтня перебуває під комбінованою атакою російських безпілотників і ракет різних типів. Повітряна тривога триває на всій території держави.

Про звуки вибухів повідомляють із Запоріжжя, Київської області, Івано-Франківська, Хмельниччини.

За повідомленнями моніторингових каналів, здійснені пуски крилатих ракет із літаків статегічної авіації, «Калібрів» із моря, є дані і про запуск «Кинджалів» із літаків МіГ-31К.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.