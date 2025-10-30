В Україні триває повітряна тривога, Росія здійснює комбіновану атаку

Україна вночі і зранку 30 жовтня перебуває під комбінованою атакою російських безпілотників і ракет різних типів. Повітряна тривога триває на всій території держави.
Про звуки вибухів повідомляють із Запоріжжя, Київської області, Івано-Франківська, Хмельниччини.
За повідомленнями моніторингових каналів, здійснені пуски крилатих ракет із літаків статегічної авіації, «Калібрів» із моря, є дані і про запуск «Кинджалів» із літаків МіГ-31К.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
