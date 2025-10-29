ОВА: двоє жительок Павлограда постраждали через російську атаку

Російські війська атакували населені пункти Дніпропетровської області протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 29 жовтня.

Зокрема, двоє людей постраждали через атаку безпілотника в Павлограді.

«46-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. 58-річна – лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджена покрівля дитячого садочка», – заявив він.

У Нікопольському районі ударів FPV-дронами та артилерією зазнали районний центр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська й Мирівська громади. За даними обласної влади, постраждали два будинки, господарська споруда, машина й дві автозаправні станції.

Обстріли та руйнування також фіксували в Синельниківському районі – Покровській, Межівській та Дубовиківській громадах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



