РФ «тільки збільшує нахабність і масштаб ударів» – Зеленський відреагував на удар по лікарні в Херсоні

У момент російського ударув херсонській лікарні перебували 100 людей, медзаклад значно пошкоджений, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він вважає, що війська РФ не могли не знати, куди б’ють, «це свідомий російський удар».

«Лікарня значно пошкоджена, і, на жаль, є постраждалі серед персоналу та дітей, які лікувалися. Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень», – написав він у телеграмі.

Зеленський заявив, що Росія свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля, дискредитує тих, хто «допомагає в захисті життя, намагається створювати нові джерела дестабілізації у Європі, щоб ускладнити європейцям можливості допомагати Україні».

«І в цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили», – додав він.

За даними місцевої влади, вранці російські військові з окупованого лівобережжя Херсонщини обстріляли лікарню в обласному центрі, постраждали медпрацівники та дитина. За останніми даними, постраждали дев’ятеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.