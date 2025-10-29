Число постраждалих через удар по дитячій лікарні в Херсоні зросло до дев’яти – прокуратура

Дев’ятеро людей постраждали внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні в Херсоні, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 29 жовтня 2025 року близько 09:20 ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Внаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало 9 людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Будівлі лікарні завдано значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

У перших повідомленнях влади про цей обстріл ішлося, що поранень зазнали троє медичних працівників і дев’ятирічна дівчинка.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.