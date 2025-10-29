Сили РФ атакували Україну 126 дронами, знешкодити вдалося 93 – Повітряні сили

У ніч на 29 жовтня російські військові атакували територію України 126 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із двох напрямків у Росії, а також із окупованих українських територій – Донецька, мису Чауда та Гвардійського, інформують Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях», – ідеться в повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька російських БпЛА, попередили українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.