Російські обстріли: обласна влада повідомляє про загиблих на Донеччині та Запоріжжі за добу

Російські війська напередодні обстріляли Харків і 13 населених пунктів області протягом доби, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 27 жовтня.

За його даними, через обстріли постраждали троє людей:

«У с. Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Тищенківка Кіндрашівської громади постраждав 61-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждав 40-річний чоловік».

Крім того, медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу Курилівки 23 жовтня, і 60-річному постраждалому через обстріл Ківшарівки Куп’янської громади 25 жовтня.

У низці населених пунктів Харківщини зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

За даними голови Донеччини Вадима Філашкіна, російські війська вбили двох місцевих жителів за добу: в Костянтинівці та Дружківці.

Ще семеро жителів області зазнали поранень: у Дружківці, Райгородку, Брусівці та Калениках.

Один житель Запорізької області загинув через російську атаку на Гуляйпільску громаду, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Ще одна людина поранена.

Загалом російські війська завдали 701 удару по 24 населених пунктах Запорізької області напередодні. Обласна влада отримала 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

За даними голови Херсонської області Олександра Прокудіна, напередодні через атаки на область постраждала одна людина.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, приватні гараж й автомобілі, газопровід.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає», – повідомив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







