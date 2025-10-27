Доступність посилання

Повітряні сили звітують про збиття 66 російських дронів протягом ночі

Український підрозділ протиповітряної оборони на Харківщині, липень 2025 року
Український підрозділ протиповітряної оборони на Харківщині, липень 2025 року

Російська армія атакувала Україну 100 ударними безпілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів вночі на 27 жовтня, заявляють Повітряні сили вранці в понеділок.

Пуски дронів здійснювалися з напрямків Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, близько 70 із них – «Шахеди». Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.


Командування зафіксувало влучання 26 ударних дронів на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

