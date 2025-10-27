Повітряні сили звітують про збиття 66 російських дронів протягом ночі

Російська армія атакувала Україну 100 ударними безпілотниками Shahed, «Гербера» та інших типів вночі на 27 жовтня, заявляють Повітряні сили вранці в понеділок.

Пуски дронів здійснювалися з напрямків Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, близько 70 із них – «Шахеди». Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.





Командування зафіксувало влучання 26 ударних дронів на дев’яти локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







