У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ – ДСНС

У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи після сьогоднішнього російського удару, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За даними ДСНС, рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі та розбирати завали.



До робіт залучені 289 фахівців та 66 одиниць техніки, які безперервно працюють на місцях. Раніше повідомлялось, що до ліквідації пожеж задіяли авіацію ДСНС України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня російські військові атакували територію України дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 62 ударними дронами.

У Києві вночі 25 жовтня пролунали вибухи, місцева влада повідомила про атаку балістичними ракетами. За даними КМВА, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше чотири локації в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, зокрема у двох останніх виникли пожежі в нежитловій забудові на двох локаціях, було займання складських приміщень. Відомо про двох загиблих та 12 постраждалих через цей удар РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.