Прокуратура: внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло двоє людей, восьмеро постраждалих

Наслідки ударів армії РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року
Наслідки ударів армії РФ по Харкову, 22 жовтня 2025 року

На Харківщині внаслідок ударів армії РФ загинуло двоє людей, восьмеро постраждалих, повідомила пресслужба місцевої прокуратури.

За даними слідства, 26 жовтня орієнтовно о 10:40 збройні сили РФ вдарили по с. Тищенківка Купʼянського району – постраждав 61-річний чоловік.

«25 жовтня близько 20:50 ворог завдав удару двома безпілотниками, попередньо типу «Герань-2», по селу Башилівка Лозівського району. Внаслідок атаки пошкоджено сім житлових будинків. Раніше того ж дня, близько 17:00, під час атаки БпЛА по Харкову постраждали п’ятеро людей, серед них – двоє підлітків 13 та 15 років. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Також увечері російська армія обстріляла село Ківшарівка Куп’янського району. Загинув 23-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

Також за повідомленням прокуратури, у селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок атаки РФ зазнали поранень 56-річний чоловік та 64-річна жінка.

«Орієнтовно у той самий час російські військовослужбовці здійснили обстріл с. Подоли Купʼянського району: загинула 57-річна жінка», – зазначили у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

