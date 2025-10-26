Прокуратура: внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло двоє людей, восьмеро постраждалих

На Харківщині внаслідок ударів армії РФ загинуло двоє людей, восьмеро постраждалих, повідомила пресслужба місцевої прокуратури.

За даними слідства, 26 жовтня орієнтовно о 10:40 збройні сили РФ вдарили по с. Тищенківка Купʼянського району – постраждав 61-річний чоловік.

«25 жовтня близько 20:50 ворог завдав удару двома безпілотниками, попередньо типу «Герань-2», по селу Башилівка Лозівського району. Внаслідок атаки пошкоджено сім житлових будинків. Раніше того ж дня, близько 17:00, під час атаки БпЛА по Харкову постраждали п’ятеро людей, серед них – двоє підлітків 13 та 15 років. Усі отримали гостру реакцію на стрес. Також увечері російська армія обстріляла село Ківшарівка Куп’янського району. Загинув 23-річний чоловік», – йдеться у повідомленні.

Також за повідомленням прокуратури, у селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок атаки РФ зазнали поранень 56-річний чоловік та 64-річна жінка.

«Орієнтовно у той самий час російські військовослужбовці здійснили обстріл с. Подоли Купʼянського району: загинула 57-річна жінка», – зазначили у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.