«Укренерго»: у низці регіонів є знеструмлення через обстріли та негоду

Через російські атаки на енергооб’єкти на ранок 27 жовтня є знеструмлення в кількох регіонах, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго».

Зокрема, знеструмлені споживачі в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі», – заявила компанія.

Внаслідок складної ситуації в енергосистемі через попередні російські обстріли в кількох регіонах України діють графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги, додає оператор. «Укренерго» також продовжило час застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів. В окремих регіонах вони будуть діяти з 07:00 до 19:00.





За даними компанії, споживання електроенергії тримається на високому рівні – на 6 ранку сьогодні воно було таким же, як в цей час у п’ятницю 24 жовтня.

Оператор зазначає, що зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії, і просить обмежити користування потужними електроприладами до 22 години.

«Через несприятливі погодні умови (гроза, сильний вітер) – на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Заживити усіх знеструмлених споживачів фахівці обленерго планують до кінця поточної доби», – додає «Укренерго».

Раніше в Сумській області запровадили аварійні відключення, які згодом скасували. Область перейшла на погодинні відключення.

Читайте також: Повітряні сили звітують про збиття 66 російських дронів протягом ночі

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



