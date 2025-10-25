Війська РФ знову атакували шахту на Дніпропетровщині, під землею перебували майже 500 людей – ДТЕК

Російські війська знову атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії.

У ДТЕК зазначають, що під час атаки під землею перебували 496 співробітників шахти – всіх вивели на поверхню, ніхто не постраждав.

У компанії стверджують, що це вже сьома масштабна атака сил РФ на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці.

Минулого тижня у ДТЕК заявили про масований удар РФ по шахті на Дніпропетровщині, тоді під час атаки під землею перебувало 192 співробітники шахти. Всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню.

Російські військові з початку осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.







