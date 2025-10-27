Частина Сумської громади без світла, в Київській і Дніпропетровській областях – екстрені відключення

Російські атаки спричинили знеструмлення частини Сумської громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров вранці 27 жовтня.

«Через ворожі атаки тимчасово без світла частина Сумської громади. Усі необхідні служби вже працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання», – заявив він.

Обласна військова адміністрація згодом додала, що на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень. Вони діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

ОВА нагадує, що графіки аварійних відключень застосовуються в аварійних випадках, коли за короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі.

«У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація. Це НЕ графіки погодинних відключень, при яких є чіткі часові рамки», – наголошує адміністрація.

ОВА наголошує, що єдиною причиною застосування обмежень є військова агресія Росії та пошкодження енергообʼєктів унаслідок російських обстрілів.

Компанія «ДТЕК» також повідомляє про екстрені відключення в Києві й двох регіонах:

«За командою «Укренерго» у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення».





З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



