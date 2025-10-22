У Міноборони РФ підтвердили, що вночі били ракетами і дронами по енергетиці України

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі російські сили завдали масованого удару по об’єктах енергетики України «високоточною зброєю великої дальності наземного і повітряного базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами «Кинжал», а також ударними безпілотними літальними апаратами».

У російському відомстві заявили, що удар був «відповіддю» на нібито українські атаки по цивільних об’єктах на території Росії. Українські сили регулярно атакують військові об’єкти в Росії, завдяки яким РФ продовжує війну проти України. Генштаб ЗСУ неодноразово називав ціллю таких атак «підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням». Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна не атакує цивільні цілі в РФ.

Натомість Росія свої удари зосереджує на цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі України. Зокрема, протягом останніх тижнів російські війська активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Внаслідок удару 22 жовтня, за словами президента Володимира Зеленського, в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

Про чотирьох загиблих, зокрема двох дітей, у Броварському районі на Київщині повідомили в Київській ОВА. За останніми даними, у Києві внаслідок російської атаки загинули дві людини: чоловік і жінка 1956 і 1959 років народження; 25 людей поранені, зокрема 5 дітей.

В «Укренерго» зазначили, що в більшості регіонів України після нічної атаки РФ запроваджені аварійні відключення світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч на 22 жовтня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 405 дронів і 28 ракет (15 із них – «балістика»). Основним напрямком удару була Київщина, також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина й Одещина, кажуть у Повітряних силах.

За словами військових, зафіксовано прямі влучання 12 ракет і 55 ударних БпЛА на 26 локаціях і падіння уламків на 19 локаціях, ще 17 БпЛА не досягли цілей («локаційно втрачені»).