Після місяця блекауту енергетики відновили живлення окупованої ЗАЕС – Міненерго

Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, що дозволило вивести станцію з режиму десятого блекауту, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, після завершення ремонту лінії 750 кВ «Дніпровська» триває ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна».

«Причиною місячного знеструмлення стали дії російських окупаційних військ, які систематично обстрілюють та пошкоджують лінії електропередач, що з’єднують ЗАЕС з об’єднаною енергосистемою України. 42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення станції», – написала вона у фейсбуці.

Міністерка додала, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є повна демілітаризація, деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора – «Енергоатом».

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі повідомив, що відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС України триває після завершення ремонту лінії 750 кВ «Дніпровська». За його словами, МАГАТЕ продовжує координувати з обома сторонами подальший ремонт лінії 330 кВ «Феросплавна».

23 вересня «Енергоатом» заявив про десятий блекаут на окупованій РФ Запорізькій АЕС – була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Відтоді станція забезпечувалася електроенергією аварійними дизельними генераторами, що створювало ризики для її безпеки.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.