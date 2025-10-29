Російські військові обстріляли лікарню в Херсоні, поранені четверо людей, серед яких дитина – влада

Російські військові з окупованого лівобережжя Херсонщини обстріляли лікарню в обласному центрі, повідомили голова ОВА Олександр Прокудін та очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Близько 9:20 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли заклад охорони здоров’я у Дніпровському районі. Постраждали медпрацівники та дитина.

Жінки 56 та 66 років у стані середньої тяжкості – в обох мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 41-річний чоловік отримав тяжкі ушкодження – у нього, окрім мінно-вибухової травми, уламкові поранення голови та грудної клітини. 9-річна дівчинка дістала легкі ушкодження – мінно-вибухову травму та поранення ноги», – вказав Шанько.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.