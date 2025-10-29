Російська армія атакувала Запорізький район, двоє поранених – ОВА

Російська армія атакувала Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров увечер 29 жовтня.
«За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Біленьківську громаду дістали поранень двоє людей – чоловік та жінка», – повідомив він.
Раніше Федоров оприлюднив фотографії наслідків удару по Запорізькому району.
Перед тим він застерігав щодо загрози ударів керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Читайте також: Костянтинівка: через удар російського дрона поранений цивільний
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум