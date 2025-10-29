Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Російська армія атакувала Запорізький район, двоє поранених – ОВА

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Запоріжжю, жовтень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Запоріжжю, жовтень 2025 року

Російська армія атакувала Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров увечер 29 жовтня.

«За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Біленьківську громаду дістали поранень двоє людей – чоловік та жінка», – повідомив він.

Раніше Федоров оприлюднив фотографії наслідків удару по Запорізькому району.


Перед тим він застерігав щодо загрози ударів керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Читайте також: Костянтинівка: через удар російського дрона поранений цивільний

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


