Російська армія атакувала Запорізький район, двоє поранених – ОВА

Російська армія атакувала Запорізький район, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров увечер 29 жовтня.

«За уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Біленьківську громаду дістали поранень двоє людей – чоловік та жінка», – повідомив він.

Раніше Федоров оприлюднив фотографії наслідків удару по Запорізькому району.





Перед тим він застерігав щодо загрози ударів керованими авіаційними бомбами по Запорізькій області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



