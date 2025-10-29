Костянтинівка: через удар російського дрона поранений цивільний

Російська армія атакувала Костянтинівку FPV-дроном, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Григоров 29 жовтня.

«Унаслідок ворожої атаки FPV-дроном по місту Костянтинівці було поранено одного цивільного мешканця. Людина отримала травми під час руху на власному автомобілі, який зазнав пошкоджень унаслідок вибуху», – заявив він.

За даними голови МВА, поранений сам звернувся по медичну допомогу. Обстріл також пошкодив легковий автомобіль.

Читайте також: «Обидві сторони вже надзвичайно виснажені». OSINT-аналітик із Фінляндії розповів, скільки ще може тривати війна

«Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя», – закликав Григоров.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



