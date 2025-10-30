На Київщині через удар дрона поранена жінка – ОВА

У Борисполі Київської області внаслідок нічної атаки 30 жовтня постраждала жінка 36 років, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

«З термічними опіками обличчя, долонь, різаними ранами передпліччя та гомілки її госпіталізовано до місцевої лікарні... У місті сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено вікна двох багатоповерхових житлових та приватного будинків, два автомобілі знищено та чотири пошкоджено», – вказав чиновник.

Росія вночі та зранку 30 жовтня здійснила комбіновану атаку України із застосуванням дронів і ракет. У Запоріжжі внаслідок ударів поранені щонайменше 11 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.