«Укренерго» повідомляє про аварійні відключення в більшості регіонів України

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру, яка відбувається 30 жовтня, в більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє компанія «Укренерго».

«Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» закликали до ощадливого споживання електроенергії, «якщо зараз у вас є».

Україна вночі і зранку 30 жовтня перебувала під комбінованою атакою російських безпілотників і ракет різних типів. Повітряна тривога оголошувалася на всій території держави.