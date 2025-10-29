Чернігів: удар Росії пошкодив об’єкт критичної інфраструктури

В ході нічних ударів Росії постраждав об’єкт інфраструктури в Чернігові, повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський наприкінці доби 29 жовтня.

«У результаті атаки пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Жертв серед людей немає», – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників за кількома напрямками, зокрема:

на півночі Харківщини курсом на захід

на півночі та центрі Миколаївщини – курсом на північний-захід

із Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину

на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Чернігів

на сході Кіровоградщини, рух на північ

Згодом військові також зафіксували рух безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Увечері 20 жовтня російські військові завдали удару по енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Внаслідок цього були знеструмлені Чернігів та північнв частина області. Без світла також залишилося місто Славутич, яке розташовується в межах Чернігівської області, але адміністративно належить до Київщини.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія може посилити свої атаки для погіршення стану української енергетичної інфраструктури напередодні майбутньої зими.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.



