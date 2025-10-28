Кличко оголосив про початок опалювального сезону в Києві

Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді 29 жовтня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«В питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори — погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу», – написав він.

Кличко нагадав, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. «І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян», – відзначив мер столиці.

Для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери початок опалювального сезону був доступний з 3 жовтня – за індивідуальними заявками керівників.

25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що рішення про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалює самостійно, але зі зниженням температури він може розпочатися вже найближчими днями.

Про те, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни, заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.

Минулого тижня уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

Відповідно до законодавства, опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла.