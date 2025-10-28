Зеленський: в Україні опалювальний сезон розпочнеться сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, що відбулося 27 жовтня.



За його словами, влада знайшла кошти – близько 70% від необхідної суми – на на імпорт газу.

«Газ – це важлива основа для опалення. 70% необхідної суми на газ ми знайшли. Уряд забезпечить необхідну суму повністю», – розповів Зеленський.

Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери.

25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що рішення про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалює самостійно, але зі зниженням температури він може розпочатися вже найближчими днями.

Про те, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни, заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.

Минулого тижня уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

Відповідно до законодавства, опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла.



