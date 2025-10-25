«Затягувань не буде»: міністерка енергетики – про початок опалювального сезону

Затягувань з боку уряду щодо початку опалювального сезону не буде, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук під час пресконференції із міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За словами урядовиці, рішення про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалює самостійно.

«Для соціальної інфраструктури, для соціальних об'єктів в багатьох регіонах вже почався опалювальний сезон, для деяких об'єктів критичної інфраструктури. Далі кожен регіон, залежно від середньодобової температури, буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону», – сказала Світлана Гринчук.

Вона також додала, що зі зниженням температури, опалювальний сезон може розпочатися вже найближчими днями.

«Затягувань з боку уряду точно не буде цього питання. Я думаю, що найближчими днями, зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах», – пояснила міністерка.

Напередодні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко також повідомляла, що рішення про старт опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів.

Про те, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.

Також стало відомо, що уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.