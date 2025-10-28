У 13 областях України вже розпочали опалювальний сезон – Мінрозвитку

У 13 областях України вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.



За його словами, на сьогодні понад 55% об’єктів соціальної сфери вже підключені до тепла, серед них понад 5 тисяч дитячих садків, майже 6 тисяч закладів освіти та понад 2 тисячі – закладів охорони здоров’я, також вже є часткове підключення житлових будинків у 13 регіонах. Інші регіони також поступово продовжать підключення споживачів.

«Цей опалювальний сезон стартував за безпрецедентних атак нашого ворога на об’єкти енергетичної, теплової генерації. Об’єкти житлового фонду, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства щоденно потерпають від ворожих обстрілів. Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – зазначив Ковальчук.

Він також наголосив на важливості обачного використання ресурсів.

Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Cьогодні, 28 жовтня, має розпочатися опалювальний сезон для житлового сектору.

25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що рішення про початок опалювального сезону кожен регіон ухвалює самостійно, але зі зниженням температури він може розпочатися вже найближчими днями.

Про те, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни, заявляв міський голова Києва Віталій Кличко.

Минулого тижня уряд виділив із резервного фонду держбюджету 8,4 мільярда гривень на опалювальний сезон, ці кошти отримає компанія «Нафтогаз України» для закупівлі імпортного природного газу.

Відповідно до законодавства, опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить 8 градусів тепла та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів тепла.



