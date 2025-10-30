«Укренерго»: замість аварійних відключень діють графіки обмеження потужності

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про послаблення обмежень споживання електроенергії після комбінованої атаки РФ 30 жовтня.

«Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру – у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання.

Час і обсяг обмежень будуть такими:

– графіки погодинних відключень з 08:00 до 19:00 обсягом від однієї до двох черг;

– графіки обмеження потужності з 08:00 до 19:00 для промислових споживачів», – інформують в «Укренерго».

Раніше в компанії заявляли про аварійні відключення в більшості регіонів України.

Україна вночі і зранку 30 жовтня перебувала під комбінованою атакою російських безпілотників і ракет різних типів. Повітряна тривога оголошувалася на всій території держави.