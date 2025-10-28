«Укренерго» анонсує обмеження споживання в окремих регіонах завтра

Відключення електроенергії діятимуть в деяких регіонах України 29 жовтня, повідомляє оператор енергосистеми «Укренерго» увечері вівторка.

«Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – повідомила компанія.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 8-ї до 22 години від 0,5 до 1,5 черги.

Для промислових споживачів обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00. Компанія нагадує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Зокрема, «ДТЕК» анонсує графіки відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджуються графіки погодинних відключень.



