«Укренерго» анонсує графіки відключень у низці регіонів протягом дня в суботу

Заходи обмеження споживання завтра діятимуть «в окремих регіонах» України, повідомляє оператор «Укренерго» 31 жовтня.

Компанія називає причиною запровадження обмежень наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 8 до 10 години та з 15 до 22-ї обсягом 0,5 черги.

Також із 8:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 діятимуть обмеження для промислових споживачів.

Оператор просить споживати електроенергію ощадливо, коли вона є. Час та обсяги обмежень можуть змінюватися.

30 жовтня через складну ситуацію в енергосистемі національна енергетична компанія «Укренерго» вимушено поновила застосування заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала складного комбінованого удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія для удару застосувала 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 592 дрони та 31 ракету. За даними президента Володимира Зеленського, через атаку постраждали 10 регіонів України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



