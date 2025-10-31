На Одещині російські дрони поцілили в промисловий об’єкт – ОВА

Російські військові вночі 31 жовтня здійснили чергову атаку ударними дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об’єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.