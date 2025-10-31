Доступність посилання

На Одещині російські дрони поцілили в промисловий об’єкт – ОВА

Наслідки одного з російських ударів на околицях Одеси, фото ілюстративне
Російські військові вночі 31 жовтня здійснили чергову атаку ударними дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури Одеської області, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об’єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

