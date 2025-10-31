Через російський удар по Сумах травмовані 11 людей, серед них четверо дітей – ДСНС

Унаслідок російського повітряного удару по житловому сектору та інфраструктурі Сум травмовані 11 людей, серед яких четверо дітей, повідомила зранку 31 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Співробітники ДСНС врятували 12 жителів багатоповерхівки. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир. Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники вказують, що їм вдалося загасити пожежі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.