Новини | Події

Через російський удар по Сумах травмовані 11 людей, серед них четверо дітей – ДСНС

Наслідки російського удару по залізниці на Сумщині, архівне фото
Унаслідок російського повітряного удару по житловому сектору та інфраструктурі Сум травмовані 11 людей, серед яких четверо дітей, повідомила зранку 31 жовтня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Співробітники ДСНС врятували 12 жителів багатоповерхівки. У приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир. Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники вказують, що їм вдалося загасити пожежі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

