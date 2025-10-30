Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

ОВА: армія Росії атакує цивільну інфраструктуру Сум, є постраждалі

Ілюстраційне фото. Російська атака на Суми, вересень 2025 року
Ілюстраційне фото. Російська атака на Суми, вересень 2025 року

Російські війська атакують Суми ударними безпілотниками, заявляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 30 жовтня.

«Б’ють по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Вже п’ять ударів», – повідомив він у своїх соцмережах.

За попередніми даними, епіцентром уражень не є житловий сектор, але через атаку постраждали цивільні. Їхня кількість наразі не уточнюється.

«Залучені екстрені служби. Наслідки з’ясовуються з урахуванням безпекових загроз», – додав Григоров.

Читайте також: ДСНС: у Сумах російський дрон вдарив по АЗС, постраждали четверо людей

Він зазначив, що атака триває, й закликав залишатися в укриттях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG