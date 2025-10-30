ОВА: армія Росії атакує цивільну інфраструктуру Сум, є постраждалі

Російські війська атакують Суми ударними безпілотниками, заявляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров 30 жовтня.

«Б’ють по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Вже п’ять ударів», – повідомив він у своїх соцмережах.

За попередніми даними, епіцентром уражень не є житловий сектор, але через атаку постраждали цивільні. Їхня кількість наразі не уточнюється.

«Залучені екстрені служби. Наслідки з’ясовуються з урахуванням безпекових загроз», – додав Григоров.

Він зазначив, що атака триває, й закликав залишатися в укриттях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



