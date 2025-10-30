ДСНС: у Сумах російський дрон вдарив по АЗС, постраждали четверо людей

У Сумах російські війська вдарили дроном по АЗС, постраждали четверо людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС додають, що рятувальники обстежили територію, розібрали пошкоджені конструкції та забезпечили пожежну безпеку.

Це не перший подібний випадок. Раніше повідомлялося про удари російських дронів на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Донеччині.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.