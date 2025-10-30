Доступність посилання

Федоров: російські війська атакували Запорізький район, є загиблий

Раніше Іван Федоров також попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області
Російські війська завдали удару по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 30 жовтня.

«Росіяни ударили FPV-дроном по Малокатеринівці. Поранені 33-річний та 56-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога», – заявив він.

Згодом голова області уточнив, один із чоловіків помер від отриманих травм.

Раніше Федоров також попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Читайте також: Атака РФ на Запоріжжя: загинули дві людини, число постраждалих знову зросло

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


