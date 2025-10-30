Федоров: російські війська атакували Запорізький район, є загиблий

Російські війська завдали удару по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 30 жовтня.

«Росіяни ударили FPV-дроном по Малокатеринівці. Поранені 33-річний та 56-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога», – заявив він.

Згодом голова області уточнив, один із чоловіків помер від отриманих травм.

Раніше Федоров також попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



