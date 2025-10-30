Атака РФ на Запоріжжя: загинули дві людини, число постраждалих знову зросло

Через російську атаку на Запоріжжя загинули дві людини, число постраждалих зросла до 23, серед них є шестеро дітей, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Раніше було відомо про 15 постраждалих.

«На жаль, двох чоловіків врятувати не вдалося. Співчуття рідним та близьким загиблих», – написав він у телеграмі.



За даними ОВА, внаслідок обстрілу в Запоріжжі було пошкоджено 12 багатоповерхівок.

У ДСНС повідомили, що у Запоріжжі рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного чоловіка, тобто через атаку РФ у місті загинули дві людини.

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 5-поверхівку завершені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.