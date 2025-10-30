У Краматорську сили РФ повторно вдарили по місцю ранкового обстрілу, загинула людина – влада

У Краматорську російській війська повторно вдарили по місцю ранкового обстрілу, повідомляє Краматорська міськрада.



За повідомленням, вдень 30 жовтня російські БпЛА влучили поряд з місцем, де зранку зафіксували удар ракетою комплексу «Іскандер». За попередньою інформацією, виявлено тіло загиблого чоловіка.

Також надходить інформація про постраждалих, однак у міськраді наразі їх кількість не уточнюють.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



