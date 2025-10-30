Війська РФ завдали по Словʼянську удару з РСЗВ, є загиблі – МВА

Війська РФ завдали по Словʼянську ударів з реактивних систем залпового вогню, загинули троє людей, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях.



«Сьогодні приблизно о 10:00 ворог наніс два удари РСЗВ по Словʼянську. Є влучання у мікрорайон Лісний, вул. Олімпійська та 95-ї бригади. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки», – написав він у фейсбуці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.