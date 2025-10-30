ОВА: у Херсоні в лікарні помер 65-річний чоловік, який зазнав поранення через атаку РФ

У Херсоні у лікарні помер 65-річний чоловік – раніше стало відомо про його поранення через російський обстріл, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«На жаль, 65-річний херсонець, який потрапив під російський обстріл у центральній частині міста, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, однак травми виявились занадто важкими», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



