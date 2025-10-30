Сили РФ завдали удару по Словʼянській ТЕС, загинули дві людини – Зеленський

Російські війська завдали удару по Словʼянській ТЕС, загинули дві людини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», – сказав він у своєму відеозверненні.

Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала складного комбінованого удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія для удару застосувала 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 592 дрони та 31 ракету. За даними президента Володимира Зеленського, через атаку постраждали 10 регіонів України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.