Міненерго: сьогодні була вже третя з початку жовтня масована атака РФ на енергооб’єкти

Сьогодні, 30 жовтня, була вже третя з початку місяця масована атака РФ на енергооб’єкти, через це вранці частина споживачів у кількох областях залишилася без електропостачання, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

«Найбільше постраждали населені пункти на Вінниччині – понад 400, у Дніпропетровській області без світла залишилися 125 населених пунктів, у Запоріжжі – 148, а також зафіксовані пошкодження на Львівщині», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкоджених об’єктів та забезпечити стабільне енергопостачання.

В Міненерго додають, що через наслідки атаки РФ зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії, і закликають громадян споживати електроенергію раціонально, уникати включення енергоємних приладів у пікові години – з 7:00 до 9:00 та 17:00 до 22:00.

Енергетична компанія ДТЕК заявила, що війська РФ знову атакували її теплоелектростанції в різних регіонах України – це була третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

У ДТЕК заявили про серйозне пошкодження обладнання ТЕС.

Росія вночі та зранку 30 жовтня завдала складного комбінованого удару по Україні. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія для удару застосувала 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів. Українські військові знешкодили 592 дрони та 31 ракету. За даними президента Володимира Зеленського, через атаку постраждали 10 регіонів України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.