РФ застосувала в останній атаці понад 700 засобів повітряного нападу – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 30 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 705 засобів повітряного нападу – 52 ракет (дев’ять із них – «балістика») та 653 БпЛА різних типів (близько 400 із них – «шахеди»):

– 653 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів) із чотирьох напрямків у РФ і мису Чауда в окупованому Криму;

– чотирьох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

– п’ятьох балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

– восьми крилатих ракет «Калібр»;

– двох крилатих ракет «Іскандер-К»;

– 30 крилатих ракет Х-101;

– двох керованих авіаційних ракет Х-59/69;

– однієї керованої авіаційної ракети Х-31П (із акваторії Чорного моря).

За повідомленням Повітряних сил, знешкодити вдалося 592 дрони, сім ракет «Калібр», одну ракету «Іскандер-К», 21 ракету Х-101 і дві ракети Х-59/69.

«Наразі зафіксовано прямі влучання 16 ракет та 63 ударних БпЛА на 20 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях в різних регіонах України. Крім того, три ворожі ракети (станом на 11:30) локаційно втрачені, інформація щодо місць падіння та наслідків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.