Влада Чернігова підтвердила російський удар по телевежі в центрі міста

Рятувальники працюють на місці російської атаки. Чернігів, 19 серпня 2023 року
Чернігівська міськрада підтвердила удар російських військ по телевежі в центрі Чернігова.

Як зауважує пресслужба міськради, удару було завдано 29 жовтня, споруда зазнала пошкоджень.

«З метою запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечення безпеки містян найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції. Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів», – йдеться у повідомленні.

Раніше про пошкодження телевежі повідомляло Суспільне.Чернігів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


