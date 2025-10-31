Одна ракета і 145 дронів – у Повітряних силах ЗСУ підбили підсумки нічної атаки сил РФ

У ніч на 31 жовтня російські військові атакували територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області та 145 дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із трьох напрямків у Росії, мису Чауда та Гвардійського в окупованому Криму, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено одну балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях», – ідеться в повідомленні.

У Повітряних силах додають, що атака триває, в повітряному просторі залишаються «декілька ворожих БпЛА».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.