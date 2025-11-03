ISW: армія РФ знизила пріоритет наступу в районі Костянтинівки для захоплення Покровська й Мирнограда

Російські війська, ймовірно, знизили інтенсивність наступів на Костянтинівському напрямку – про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни з посиланням на українського унтер-офіцера, який діє на Покровському напрямку.

«Російські війська, ймовірно, знизили пріоритет наступальних операцій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограда. Російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат», – йдеться в звіті.

Згідно з ним, український посадовець, який діє на Покровському напрямку, нещодавно повідомив, що російські війська зменшили інтенсивність наступів на Костянтинівському напрямку після невдалого механізованого штурму 27 жовтня.





Тим часом російський «воєнкор» 1 листопада оцінив, що Росія, ймовірно, надасть пріоритет захопленню Покровська та Мирнограда, перш ніж відновити значні зусилля щодо захоплення Костянтинівки.

За даними командира українського батальйону, який діє на Покровському напрямку, від 1 листопада, російські штурмові підрозділи шукають шляхи для обходу українських опорних пунктів у Покровську та проникнення в ближній тил українців. Тим часом інші російські підрозділи – ймовірно, розрахунки безпілотників або артилерії, або менш кваліфікована піхота – працюють над знищенням українського опорного пункту.

«Командувач заявив, що російські війська відправляють непідготовлених солдатів у штурми, щоб відвернути вогонь українських безпілотників та артилерії, розкриваючи позиції українських екіпажів безпілотників та артилерії, після чого навчена російська штурмова піхота намагається вступити в ближній бій з цими українськими екіпажами. Командувач заявив, що російські війська регулярно атакують тими ж маршрутами, що призводить до великих втрат. Командувач заявив, що російські війська постійно вводять у бій нові підрозділи та надсилають підкріплення в цей район», – повідомляють дослідники.

Читайте також: Операція ГУР в Покровську триває, а повідомлення про знищення десанту є провокацією РФ – джерело

ISW посилається на зображення, опубліковані українським військовим Telegram-каналом, на яких видно високу концентрацію російських втрат поблизу Родинського (на північ від Покровська). Канал пояснює високий рівень втрат ударами українських безпілотників.

На Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта», повідомив напередодні президент Володимир Зеленський.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



