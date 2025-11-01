У Міноборони розповіли, скільки військових і техніки втратила Росія у жовтні

Російська армія на війні проти України у жовтні втратила понад 31 тисячу осіб особового складу та 3 батальйони танків, йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

«У жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу. Це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій», – кажуть у відомстві.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України уразили близько 230 бойових броньованих машин армії РФ, понад 800 артсистем, 29 РСЗВ, 93 танки, що умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів.

За даними українського командування станом на 1 листопада, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 142 730 своїх військових, зокрема, 900 – за останню добу.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



