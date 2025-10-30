Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: за добу війни РФ втратила 960 військових та 25 артсистем

Українські артилеристи ведуть вогонь на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Українські артилеристи ведуть вогонь на Покровському напрямку, фото ілюстративне

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 140 860 своїх військових, зокрема, 960 – за останню добу, такі дані навів український Генштаб 30 жовтня.

У штабі також інформують про російські втрати в техніці:

  • 11 305 танків (+2 за добу)
  • 23 514 бойових броньованих машин (+3)
  • 34 089 артилерійських систем (+25)
  • 1 531 реактивна система залпового вогню (+1)
  • 1 232 засоби протиповітряної оборони (+2)
  • 428 літаків
  • 346 гелікоптерів
  • 75707 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+340)
  • 3 880 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 65 993 автомобілі і автоцистерни (+128)
  • 3 986 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Генштаб: із серпня ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

