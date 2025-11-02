Зеленський: на Покровському напрямку є результати у знищенні армії РФ

На Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта», повідомив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Особливо відзначу підрозділи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також дякую воїнам Сил спеціальних операцій, спецпризначенцям Військової служби правопорядку, Національної поліції, СБУ та розвідки за ефективні активні дії як у районах Покровська, так і в районах Куп’янська. Дякую за якісну бойову роботу на Донеччині воїнам 1-го окремого штурмового полку. За вогневу підтримку в районах Покровська дякую 55-й окремій артилерійській бригаді», – повідомив президент.

Зеленський каже, що ЗСУ все частіше застосовують не лише українські дрони, але й ракети які «добре себе демонструють».





У неділю, 2 листопада, у Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільше російських штурмів відбулось на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 36 російських атак та мають «певні успіхи».

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.