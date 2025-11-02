На фронті відбулось 95 бойових зіткнень, на Покровському напрямку є «певні успіхи» – Генштаб

Від початку доби 2 листопада між Силами оборони та російськими військовими відбулось 95 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, найбільше російських штурмів – на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 36 атак та мають «певні успіхи».

Відомо, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили одну атаку російських військових. Крім того, армія РФ завдала п’ять авіаційних ударів, загалом скинула 11 керованих авіаційних бомб та здійснив 87 артилерійських обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

«Українські підрозділи проводять ударно-пошукові дії, ворог зазнає втрат», – зауважили у Генштабі.

Крім того, на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак армії РФ у районах населених пунктів Вовчанськ, Одрадне, Кам’янка та Дворічанське. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку армія РФ здійснила 38 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

«Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 36 атак, здійснюють активні дії та мають певні успіхи – на деяких ділянках просування наших підрозділів складають до 0,4 кілометра», –наголосили у Генштабі.

Минулого тижня, 26 жовтня, Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська.

Російська армія просунулася в межах Покровська – про це вранці 29 жовтня повідомив проєкт DeepState. На мапі бойових дій виросла «червона зона» на півдні міста, а «сіра», яка свідчить про присутність противника, досягла його північних околиць.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



