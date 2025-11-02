Росія атакувала Павлоград: загинув чоловік, є постраждалі – влада

У неділю, 2 листопада, російські військові завдали удару дронами по Павлограду, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

За даними місцевого чиновника, внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік.

Крім того, за совами Гайваненка, поранень зазнали три людини, серед них – восьмирічна дівчинка. Також постраждали 71-річний чоловік і жінка 39 років.

«У місті виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки, металевий навіс та приватне підприємство», – повідомив голова ОВА.

Також сили РФ удару безпілотниками й артилерією по Нікопольщині. Вибухи лунали у районному центрі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.

«Зазнав поранення чоловік 75 років. Він доправлений до лікарні. Пошкоджені спортшкола, пʼять приватних будинків, гаражі, господарська споруда. Зачепило декілька машин і лінію електропередач», – уточнили в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.