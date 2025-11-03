Генштаб ЗСУ: російська армія втратила понад 1100 військових за добу

Російські втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 144 830 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 3 листопада.

За оцінкою командування, армія РФ втратила близько 1 160 військових протягом попередньої доби.

Також російські загарбники втратили напередодні:

5 танків (11 321)

6 бойових броньованих машин (23 531)

45 артилерійських систем (34 207)

383 БПЛА оперативно-тактичного рівня (77 435)

1 крилату ракету (3 918)

121 автомобіль і автоцистерну

2 одиниці спеціальної техніки (3 989)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



