«Були російські вкиди». Чи правда, що з України масово виїжджають чоловіки 18–22 років?

Наприкінці літа 2025 року влада України дозволила чоловікам у віці від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Через деякий час українські роботодавці помітили, що в них розпочався відтік кадрів. Найбільша плинність кадрів спостерігається в готельно-ресторанному бізнесі, торгівлі та будівництві. У ситуації розбиралася телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Едуардові 18 років. Він працює баристою у кав’ярні в Києві і каже, що теж розглядає можливий переїзд в іншу країну.

«Частина моїх друзів, хлопців уже за кордоном були ще кілька років тому. Частина друзів, хлопців просто тут залишаються. Є й ті, і ті, – розмірковує він. – Ті, хто їдуть за кордон – це, швидше за все, пошук роботи, кар’єри і всього іншого. Більша стабільність, ніж тут».

Звичайно, прецеденти є, але сказати, що це масова історія, досить складно

Один із найбільших українських сервісів із пошуку роботи Work.ua провів власне дослідження. Він опитав понад тисячу роботодавців, чи зіткнулися вони останнім часом із тим, що співробітники чоловічої статі до 22 років звільняються. Виявилося, що тенденція торкнулася більше від третини українських компаній.

«37% компаній повідомили, що вони мають такі прецеденти, – каже Артур Міхно, СЕО онлайн-платформи Work.ua. – Тобто, звичайно, прецеденти є, але сказати, що це масова історія, досить складно».

При цьому, за словами Міхна, стверджувати, що всі, хто звільнився, одразу ж виїхали за кордон, – не варто: є випадки, коли молоді люди звільняються, але при цьому продовжують шукати роботу в Україні.

Відбулося невелике зміщення, на 3,5%. Але сказати, що воно значне, – ні, такого немає

«Якби багато людей виїхало, то, умовно з цієї вікової групи, не залишилося б тих, хто відгукується чи розміщує резюме, – пояснює він. – До виходу закону ми бачили розподіл відгуків на вакансії, і приблизно 35% тих, хто відгукувався, були чоловіки. Після того, як вийшов закон, ця цифра знизилася до 31%. Тобто відбулося невелике зміщення, на 3,5%. Але сказати, що воно значне, – ні, такого немає».

Іван, який теж працює баристою в Києві, виїжджати за кордон не планує. «Поки що ні. Я бачу себе тут», – каже молодий українець. Але тут же визнає, що в нього є друзі, які вирішили поїхати: «Так, є деякі друзі, які хочуть виїхати, яким більше від 18 років: вони не змогли виїхати до 18, і ось зараз планують це зробити, у пошуках кращого життя. Ну, і мирного неба, звичайно, хочуть».

У нас на підприємстві є молоді хлопці, але вони не збираються нікуди виїжджати. Поки все влаштовує їх

Руслан – бригадир будівельної бригади в Києві, в його команді працюють у тому числі молоді чоловіки. Він каже, що в нього всі працюють, як і раніше.

«У нас на підприємстві є молоді хлопці, але вони не збираються нікуди виїжджати. Поки все влаштовує їх», – розповідає він.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник стверджує, що в цілому проблеми масового виїзду молодих чоловіків з України немає: адже юнаки у віці 18–22 років становлять лише невелику частину українського ринку праці.

«У нас у цілому молоді віком 18–22 роки близько 700 тисяч осіб. Із них приблизно 500 тисяч – це ті, хто навчаються, а близько 200 тисяч – ті, хто працюють, – розповідає Василь Воскобойник. – І хлопців на цьому ринку із 200 тисяч осіб лише 35%. Тобто йдеться про приблизно 70 тисяч хлопців, які задіяні на ринку праці».

У нас молоді віком 18–22 роки близько 700 тисяч осіб. Приблизно 500 тисяч – навчаються, а 200 тисяч – працюють

Воскобойник каже, що відтік кадрів в основному помітили ті українські роботодавці, які після початку повномасштабного вторгнення Росії змінили кадрову політику і стали наймати переважно чоловіків до мобілізаційного віку.

«Зрозуміло, що ті бізнеси, які робили ставку на молодь, відчувають відтік. Наприклад, якщо в людини невелика мережа кав’ярень, де каву продають, то там працює, як правило, молодь. Зрозуміло, що коли молодь звільняється, вони втрачають своїх працівників. Але це значуще тільки щодо окремих сфер», – зауважує експерт.

Були російські вкиди, дезінформація, яка особливо поширювалася наприкінці серпня – на початку вересня. Це не відповідає дійсності

Українські прикордонники не ведуть статистику перетину кордону українцями різних вікових категорій. Але також стверджують, що молоді чоловіки масово країну не залишають. Якщо в серпні потік тих, хто перетинає кордон в обидва боки, сягав 150 тисяч осіб на добу, у тому числі через відпустки, то у вересні та жовтні він знизився до 90 тисяч осіб.

«Були російські вкиди, дезінформація, яка особливо поширювалася наприкінці серпня – на початку вересня, про те, що чоловіки, українці цієї вікової категорії штурмують кордон, фактично створюють черги, забивають кожен пункт пропуску. Це не відповідає дійсності», – підкреслює Андрій Демченко, прессекретар Державної прикордонної служби України.



