Як армія РФ досягла центру Покровська?

Армія Росії закріпилася на значній території в Покровську, а її спостережні пункти і позиції операторів дронів досягли центру Покровська. Про це 1 листопада повідомив проект DeepState. На карті на місці «сірої зони» з'явився «червоний» клин, який досягає залізничного вокзалу і розгалуженої системи залізниці. Схожу картину малює і американський Інститут вивчення війни – там вокзал також вже є епіцентром боїв.

Генштаб повідомив вранці 3 листопада про 68 атак агресора на Покровському напрямку – це майже половина від загальної кількості штурмів на всіх фронтах. 7 армійський корпус, який обороняє місто, повідомив 3 листопада, що останні кілька днів ЗСУ створили можливості для поповнення військ особовим складом і технікою в умовах тиску агресора на логістику.

На вихідних інформаційне агентство Reuters опублікувало відео висадки бійців ГУР в Покровську – на кадрах близько десяти спецназівців виходять в поле з вертольота Black Hawk. Пізніше російське військове командування повідомило, що знищило цей десант – в ГУР МО України це заперечують.

Як коментарі Суспільному джерела в українській розвідці наголосили, що заява російського військового керівництва щодо знищення українського десанту у Покровську на Донеччині не відповідає дійсності, а операція зі стабілізації ситуації у місті за участі Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) триває.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: